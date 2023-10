Pd, svolta Allegni: "Già 300 nuovi iscritti. Elezioni? Ora incontrerò associazioni e partiti"

Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, si è insediata lunedì sera ufficialmente alla segreteria del Partito Democratico territoriale forlivese. A ospitare il primo giorno del nuovo corso è stato il circolo di via Ossi a Villagrappa (c’era anche il segretario regionale Luigi Tosiani).

Allegni, quali saranno i primi passi del suo mandato?

"Ne abbiamo fatto uno l’altra sera in assemblea con l’elezione all’unanimità del forlimpopolese Enrico Monti come nuovo presidente dell’assemblea territoriale. Ora sto lavorando alla nuova segreteria, nella quale ci sarà sicuramente anche Alessandro Gasperini".

Chi altri?

"Ho in mente alcuni nomi, ma li tengo per me fino a che non li avrò contattati tutti. Voglio persone capaci a cui dare delle deleghe operative. Sarà una formazione larga perché di lavoro da fare ce ne sarà tanto".

A quando la nuova squadra?

"La prossima settimana ci sarà l’assemblea dedicata alla città di Forlì, poi convocheremo subito l’assemblea territoriale, ma nel frattempo ho già in programma vari incontri nei circoli. Dobbiamo cercare di coinvolgere tutti i circoli in vista delle prossime amministrative che riguarderanno 11 dei nostri comuni, compreso il capoluogo. Continuiamo a incontrare gli iscritti, così come abbiamo fatto in questo congresso, perché c’è una grande richiesta di partecipazione".

Partecipazione che si traduce anche in tesseramenti?

"Dobbiamo investire in una grande campagna di tesseramento, ma il congresso ha portato anche a questo: 300 nuove iscrizioni. Un dato positivo, ma che dobbiamo assolutamente migliorare".

Nel frattempo lavorerà anche su altri dossier come le prossime amministrative a Forlì?

"Certo, ma per prima cosa va posto fine al totonomi che ha imperversato in questi giorni con ipotesi anche molto fantasiose. Anche perché dobbiamo avviare un percorso di confronto con le associazioni che hanno tenuto vivo il territorio in questi anni, con le altre forze politiche di centrosinistra, non è detto che il candidato lo dobbiamo imporre noi, deve essere un nome condiviso".

Cosa manca a Forlì?

"Forlì si è isolata. Non solo in Romagna e in regione, ma anche nel nostro territorio. Dobbiamo tornare a programmare interventi che vadano al di là del singolo comune. Siamo un territorio che è stato all’avanguardia su temi come la sanità, come l’ospedale che era il primo in Italia, e l’Irst. Ma anche il sociale, la diga... La destra che governa la città ci ha fatto perdere questa progettualità e centralità che dobbiamo recuperare".

Matteo Bondi