Pd, Valbonesi in campo I dubbi sul bis, poi il sì

Ci sono già due candidati in corsa per la segreteria territoriale del Pd, ma fino al 25 maggio altri potranno farsi avanti. Si agitano dunque le acque all’interno dei democratici del Forlivese, in vista del congresso che era previsto a ottobre, ma è stato anticipato a giugno, per essere pronti alle elezioni amministrative del prossimo anno.

Il primo nome è ovviamente quello di Daniele Valbonesi, il segretario che si è dimesso in occasione dell’assemblea di martedì scorso, ma che ha contestualmente riproposto la propria candidatura. Chi ha parlato con l’attuale sindaco di Santa Sofia assicura che nei giorni scorsi sia stato tentato dalla possibilità di non correre, poi superata. Valbonesi la prossima settimana tramite una conferenza stampa spiegherà le ragioni delle dimissioni e della sua nuova discesa in campo. Altri segretari, in questo caso dei circoli nei piccoli comuni, potrebbero imitarlo presto. Tra coloro che hanno annunciato le dimissioni (tuttavia ancora non ufficiali) c’è stata, negli scorsi mesi, anche la segretaria comunale Maria Teresa Vaccari.

Lo sfidante di Valbonesi è Alessandro Gasperini, 33 anni, ingegnere, coordinatore del quartiere di Pianta, Ospedaletto e Coriano, che ha subito reso nota la sua disponibilità a guidare i dem. Gasperini è stato subito ’pizzicato’ da Alessandro Rivalta, consigliere comunale della Lega: "Siamo certi che, ben consapevole delle numerose prese di posizione del suo partito a difesa della neutralità dei quartieri, qualora venisse eletto Gasperini si dimetterà immediatamente dal ruolo di coordinatore". Il leghista attacca anche il fatto che Gasperini abbia partecipato a iniziative del comitato No Megastore: "Esempio di come la politica entri a gamba tesa, per evidenti ragioni strumentali, nel dibattito cittadino, utilizzando gruppi e comitati che di spontaneo e civico hanno ben poco".

Ora entra nel vivo il percorso congressuale del Pd, che prevede il voto degli iscritti nei circoli dal 27 maggio alla metà di giugno. Anche alcuni circoli locale potranno rinnovare sia i segretari che i direttivi.

Sarà anche l’occasione per saggiare l’effetto Schlein sui democratici forlivesi. Curiosità: da quanto risulta, alle primarie nazionali Valbonesi sostenne Bonaccini, mentre Gasperini avrebbe votato Cuperlo. Ma entrambi possono contare, localmente, su rappresentanti vicini a Elly Schlein.

I movimenti che coinvolgono il Pd non si limitano alla corsa alla segreteria territoriale, ma anche a quella comunale, incarico attualmente ricoperto da Maria Teresa Vaccari, vicina alla leader nazionale Schlein. Vaccari potrebbe infatti avere come concorrente Michele Valli, segretario dei Giovani Dem di Forlì.