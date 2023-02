Pd verso le primarie, oggi Bonaccini parla a Bussecchio

Stefano Bonaccini sarà oggi a Forlì per l’incontro con i sostenitori del comitato che appoggia la sua candidatura alla leadership del Partito democratico. Il governatore della Regione Emilia-Romagna parlerà alle 18 nella Casa del Lavoratore (via Cerchia 98, a Bussecchio), per illustrare la sua proposta congressuale. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Intanto fra i militanti dem continua la raccolta delle firme a sostegno della mozione per il presidente della Regione. "Il risultato dei primi giorni – dichiarano i comitati Bonaccini di Forlì – evidenzia la volontà della nostra base di dare vita a una nuova pagina politica del centrosinistra e conforta le attività sino ad ora svolte dai comitati".