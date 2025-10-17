‘Peaches Goes Bananas’: la storia dell’icona queer e femminista

Prosegue anche oggi, negli spazi dell’ExAtr, il festival del cinema del reale ‘Meet the Docs!’, la rassegna che propone documentari, incontri e musica dal vivo. La giornata si apre alle 9.30 con ‘Ugualmente diversi’ di Federika Ponnetti, proiezione riservata alle scuole nell’ambito del programma ‘Docs for School!’. Il film racconta l’esperienza di tre ragazzi autistici, camerieri in una pizzeria innovativa, che incontrano una classe di liceo per condividere il proprio lavoro e le proprie esperienze di vita. La regista interverrà in collegamento. Alle 18 è in programma ‘Piadina Rock’, firmato da Alessandro Berva, Simone Forti e Abdel Elshazly Rahman: un viaggio nella scena rock underground della Romagna degli anni Novanta, tra i locali storici come Vidia, Velvet ed Ex Machina, simboli di un’epoca in cui la musica indipendente era sinonimo di libertà e sperimentazione. Dopo la proiezione si terrà un dibattito con i registi e con Marco Antonelli, dj e testimone diretto di quel periodo. Alle 19.30, spazio all’Aperitivo radiofonico Machina Ex Machina: un momento conviviale e rievocativo in cui i protagonisti di Piadina Rock faranno rivivere uno dei programmi più irriverenti della radio romagnola tra fine anni ’90 e inizio 2000. Alle 20.30 sarà la volta di ‘Peaches Goes Bananas’ di Marie Losier, che da oltre 17 anni segue la carriera e la vita dell’artista canadese Peaches, icona queer e femminista. La regista interverrà da remoto, insieme a Camilla Ranauro, presidente del Cassero Lgbtqia+ Center. La giornata si chiuderà alle 22.30 con la musica di ‘Meet the Sound! Ex Machina Sound System a cura di Marco Antonelli. Durante l’iniziativa sarà attiva un’area food & drink. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

v.p.