"Peccato che Forlì abbia lasciato da soli i piccoli Comuni"

"Ho una qualche responsabilità sul perché siete qui, quindi darò una mano fino alle elezioni, sempre che ci dicano quando si andrà a votare". Interviene così il presidente Michele de Pascale all’evento inaugurale del comitato elettorale di Filippo Scogli. Il riferimento, naturalmente, è alle dimissioni della sindaca, perché nominata assessora da lui stesso. "Bertinoro avrà l’opportunità di avere un sindaco innamorato del proprio territorio e della propria comunità. Se non ti emozioni vuol dire che non lo stai facendo per il motivo giusto". Illustra poi l’importanza di avere già dei progetti in mano per partecipare ai bandi. "Che è l’unica forma per ricevere fondi. Non tutti i Comuni sono attrezzati per farlo, ci vorrebbe più solidarietà tra enti, peccato che qui, invece, il Comune di Forlì abbia deciso di abbandonare il gruppo andando per conto suo e lasciando gli altri Comuni più piccoli a cavarsela da soli". La stoccata dell’ex sindaco di Ravenna è alla decisione della prima amministrazione di Gian Luca Zattini che ha maturato l’uscita dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nel 2022. "Vogliamo tornare a sostenere i territori – ha concluso il presidente – proprio per non lasciare indietro nessuno".