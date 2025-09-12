Prende il via domani l’evento ‘Pedalando sulle tracce dei pellegrini’, un’escursione in bicicletta lungo la tappa n° 25 della Via Romea Germanica, da Forlì al Castello di Cusercoli. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana della Via Romea Germanica in collaborazione con Fiab Forlì, Pro loco Cusercoli, Avis comunale Civitella e il Gruppo Giovani Avis Comunale Forlì, s’inserisce nel programma regionale ‘Cammini Emilia Romagna – Natura, Cultura e Spiritualità Speciale Giubileo’.

"Le prenotazioni sono aperte per questa giornata – precisano gli organizzatori – dedicata al cicloturismo, alla scoperta del territorio e alla valorizzazione di un cammino storico. La Via Romea Germanica, tracciata nel XIII secolo dall’Abate Alberto di Stade per guidare i pellegrini dal Nord Europa fino a Roma, è uno dei percorsi più antichi d’Europa. Oggi, rappresenta non solo un itinerario di fede e cultura, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso esperienze sostenibili e condivise". Il ritrovo è previsto alle 9 alla sede Fiab in viale Roma 124 a Forlì con rientro intorno alle 18. Il percorso, di circa 60 km tra andata e ritorno, è di livello medio e si snoda tra paesaggi collinari e borghi ricchi di storia.

"Una delle novità più interessanti legate all’evento – aggiungono i promotori – è il tracciamento di un nuovo percorso ciclabile sicuro tra Meldola e Cusercoli, pensato per offrire un’alternativa alla trafficata e pericolosa Sp 4 del Bidente. L’idea è nata in seguito al Test Tour della VRGBike, conclusosi la scorsa settimana: un’iniziativa di verifica sul campo del nuovo tracciato ciclabile, che collegherà il Brennero a Roma. Durante il tour, un gruppo di ciclisti ha percorso tutte le tappe, raccogliendo dati e osservazioni utili alla definizione del percorso. Il tratto meldolese rappresenta una risposta concreta alle esigenze di chi pedala e un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e sicura". E’ prevista anche una visita guidata al Castello di Cusercoli, a cura di Alberto Capacci della Pro loco Cusercoli e dell’appassionato storico Giancarlo Lombardi.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Avis comunale Civitella e Pro loco Cusercoli, ci sarà una degustazione di prodotti locali, un momento conviviale per assaporare le eccellenze del territorio e prepararsi al rientro a Forlì nel pomeriggio. Alla giornata parteciperà anche il Gruppo Giovani Avis Comunale Forlì. La loro presenza testimonia l’impegno nel promuovere la cultura del dono attraverso esperienze autentiche e inclusive, dove la bicicletta diventa strumento di relazione, consapevolezza e partecipazione.

L’evento è aperto a tutti, con un massimo di 30 partecipanti. Info: Fiab Forlì (fiabforli@gmail.com) o WhatsApp (328.1418267). Contributo 10 euro comprensivi di assicurazione. È inoltre possibile noleggiare e-bike presso Sport Service di Forlimpopoli (0543.740204).

Oscar Bandini