Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendMatilda De AngelisGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
Cronaca‘Pedalando sulle tracce dei pellegrini’
12 set 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. ‘Pedalando sulle tracce dei pellegrini’

‘Pedalando sulle tracce dei pellegrini’

Al via domani l’escursione in bicicletta lungo la tappa numero 25 della Via Romea Germanica, da Forlì al Castello di Cusercoli

Escursioni in bici sulla Via Romea Germanica

Escursioni in bici sulla Via Romea Germanica

Per approfondire:

Prende il via domani l’evento ‘Pedalando sulle tracce dei pellegrini’, un’escursione in bicicletta lungo la tappa n° 25 della Via Romea Germanica, da Forlì al Castello di Cusercoli. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana della Via Romea Germanica in collaborazione con Fiab Forlì, Pro loco Cusercoli, Avis comunale Civitella e il Gruppo Giovani Avis Comunale Forlì, s’inserisce nel programma regionale ‘Cammini Emilia Romagna – Natura, Cultura e Spiritualità Speciale Giubileo’.

"Le prenotazioni sono aperte per questa giornata – precisano gli organizzatori – dedicata al cicloturismo, alla scoperta del territorio e alla valorizzazione di un cammino storico. La Via Romea Germanica, tracciata nel XIII secolo dall’Abate Alberto di Stade per guidare i pellegrini dal Nord Europa fino a Roma, è uno dei percorsi più antichi d’Europa. Oggi, rappresenta non solo un itinerario di fede e cultura, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso esperienze sostenibili e condivise". Il ritrovo è previsto alle 9 alla sede Fiab in viale Roma 124 a Forlì con rientro intorno alle 18. Il percorso, di circa 60 km tra andata e ritorno, è di livello medio e si snoda tra paesaggi collinari e borghi ricchi di storia.

"Una delle novità più interessanti legate all’evento – aggiungono i promotori – è il tracciamento di un nuovo percorso ciclabile sicuro tra Meldola e Cusercoli, pensato per offrire un’alternativa alla trafficata e pericolosa Sp 4 del Bidente. L’idea è nata in seguito al Test Tour della VRGBike, conclusosi la scorsa settimana: un’iniziativa di verifica sul campo del nuovo tracciato ciclabile, che collegherà il Brennero a Roma. Durante il tour, un gruppo di ciclisti ha percorso tutte le tappe, raccogliendo dati e osservazioni utili alla definizione del percorso. Il tratto meldolese rappresenta una risposta concreta alle esigenze di chi pedala e un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e sicura". E’ prevista anche una visita guidata al Castello di Cusercoli, a cura di Alberto Capacci della Pro loco Cusercoli e dell’appassionato storico Giancarlo Lombardi.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Avis comunale Civitella e Pro loco Cusercoli, ci sarà una degustazione di prodotti locali, un momento conviviale per assaporare le eccellenze del territorio e prepararsi al rientro a Forlì nel pomeriggio. Alla giornata parteciperà anche il Gruppo Giovani Avis Comunale Forlì. La loro presenza testimonia l’impegno nel promuovere la cultura del dono attraverso esperienze autentiche e inclusive, dove la bicicletta diventa strumento di relazione, consapevolezza e partecipazione.

L’evento è aperto a tutti, con un massimo di 30 partecipanti. Info: Fiab Forlì (fiabforli@gmail.com) o WhatsApp (328.1418267). Contributo 10 euro comprensivi di assicurazione. È inoltre possibile noleggiare e-bike presso Sport Service di Forlimpopoli (0543.740204).

Oscar Bandini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BiciclettaEscursioni