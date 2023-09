Un sorriso in Pediatria a Forlì: ecco i ‘medici’ a 4 zampe

Forlì, 11 settembre 2023 – Una volta a settimana due terapeuti speciali fanno visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni Pierantoni. ‘Medici’ che non si presentano con camice e stetoscopio ma con fare festoso e codine scodinzolanti: sono Kao e Matilde, un golden retriver e un labrador, chiamati a migliorare lo stato di benessere dei baby degenti. Gioiose sortite contemplate nel progetto Iaa - Interventi assistiti con animali, attuato da un’equipe della Fondazione Opera Don Pippo. Una squadra formata da psicologhe-psicoterapeute e da una veterinaria, esperte di pet therapy, chiamate ad alleviare lo stress psicologico dei bimbi e delle rispettive famiglie, favorendo una migliore accettazione dell’esperienza ospedaliera.

Un percorso iniziato nel giugno 2022, e accompagnato da quest’anno da Robinson Pet Shop, la più grande realtà della Romagna nella vendita di alimenti e accessori per animali domestici. Una catena etica di negozi che conta tredici punti vendita: i titolari Giovanni Casadei e la moglie Simona Buda infatti mantengono l’attenzione molto alta sulla scelta di alimenti ‘cruelty free’, ovvero non testati su animali in condizione di costrizione e formulati con ingredienti certificati biologici e ‘human grade’, materie prime adatte al consumo umano. Da questo mese Robinson Pet Shop finanzia gli interventi dell’Opera Don Pippo nel reparto di Pediatria.

Un atto di generosità a cui viene affiancata la campagna ‘Regala un sorriso’: in ogni cassa dei punti vendita è presente un salvadanaio per la raccolta di offerte da destinare agli interventi di pet therapy. Ogni due mesi il salvadanaio viene rotto e la Fondazione Opera Don Pippo riceve la donazione. "Siamo onorati della collaborazione con Robinson Pet Shop, una realtà che ha fatto della salute degli animali la sua ‘mission’ – afferma Katia Liverani della Fondazione Opera Don Pippo –. I nostri animali e gli operatori sono sempre ben accolti in reparto: la pet therapy in ospedale è una pratica sempre più diffusa e i suoi effetti sono oggi scientificamente dimostrati al punto che altri reparti hanno chiesto i nostri interventi". La stessa OMS ha riconosciuto la bontà di questa ‘co-terapia’. "Siamo felici di poter collaborare con altre realtà del territorio come l’ospedale Morgagni-Pierantoni – conclude Liverani –: grazie alla dottoressa Vetri, al dottor Valletta e a Pet Robinson, che contribuiscono a far star meglio le persone e i bambini in particolare".