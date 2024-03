Pellegrino ‘ambasciatore’: "Il suo manuale in cinese traguardo importante"

Pellegrino Artusi è sempre più poliglotta, infatti, adesso parla anche il cinese. E’ stata presentata a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna la traduzione in cinese mandarino de ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, il manuale per antonomasi, anzi la "Bibbia della cucina italiana", per usare le parole di Gian Luca Bagnara, presidente dell’associazione Italiana Foraggi Essiccati, main sponsor dell’operazione.

"L’idea nacque dieci anni fa proprio a Pechino – racconta la presidente della Fondazione Casa Artusi, Laila Tentoni, con lei a Bologna anche la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini –, quando ci trovammo con Bagnara e altri a promuovere i prodotti della regione". Intanto il manuale artusiano veniva tradotto in dieci lingue: catalano, francese, giapponese, inglese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.

"Quattro anni fa il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Pechino – continua Tentoni – credette nel progetto e ci trovò il più grande traduttore cinese, Zhen Wen, direttore del Dipartimento di Lingua Italiana all’Università di Pechino e accademico della Crusca. Oltre al traduttore trovò anche la più importante casa editrice cinese e, dopo quattro anni di lavoro, ora Pellegrino Artusi può parlare a 1.200.000.000 cinesi".

Si tratta di una pubblicazione prestigiosa con la copertina rigida verde e un portalibro rosso che, unito al bianco delle pagine, richiamano i colori italiani. "Questa prima edizione conta 3.000 copie – spiega Tentoni –, ma è probabile che ne verrà subito stampata una seconda edizione, come è successo con la traduzione giapponese, le cui mille copie furono subito vendute". Il costo dell’edizione cinese

si aggira sui 42 euro. Si vende solo in Cina, ma è possibile acquistarlo online dal sito della casa editrice.

Che la cucina italiana, rappresentata dall’Artusi, parli cinese è interesse dei tanti prodotti di qualità della nostra regione. Infatti, padrini della presentazione italiana del libro (una a Pechino si è già svolta) sono stati gli assessori regionali alla cultura Mauro Felicori e all’agricoltura Alessio Mammi. "E’ indubbiamente il libro più famoso e letto sulla cucina italiana – hanno commentato i due assessori –, fonte di ispirazione per generazioni di grandi cuochi e non solo. E’ molto più di un semplice ricettario, è parte integrante della storia e della cultura italiane ed è per questo che continua a essere sempre più apprezzato all’estero. Del resto, il cibo non è solo nutrimento del corpo, ma è cultura. Attraverso il cibo si racconta l’identità dei nostri territori e delle comunità".