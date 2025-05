"Penalizzante per le auto"

È un ciclista di lunghissima data Sanzio Farcelli, che sulla nuova ciclabile di viale Italia ha le idee molto chiare: "Io viaggio in bicicletta da sempre e riconosco che questa pista è fatta bene. Il problema è che è stata distrutta la viabilità delle auto. Mi metto anche nei panni degli automobilisti che rischiano quotidianamente di andare a sbattere le ruote contro gli spigoli del marciapiede, per altro particolarmente appuntiti". Secondo Sanzio questo tipo di pianificazione urbana potrebbe avere senso "solo se l’idea è che nei prossimi venti anni si smetterà completamente di girare in auto, ma non penso proprio che le cose andranno così. Quindi per me i contro superano abbondantemente i pro".