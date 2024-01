Pensilina, addio piazza: va in viale Corridoni

Piazza Saffi, il luogo simbolo di Forlì, sta per cambiare volto. L’intervento più visibile sarà la rimozione della pensilina posizionata sul lato del palazzo delle Poste. La pesante struttura in ferro, posizionata una ventina di anni fa, non è mai piaciuta all’amminsitrazione che ne aveva stabilito la rimozione già nel 2023. Ci sono stati dei ritardi, ma la somma di 250mila euro che servirà allo spostamento è già stanziata. La sua nuova collocazione sarà viale Corridoni, dove potrà essere utile agli studenti del Campus.

Al posto della pensilina? Per molti mesi non ci sarà nulla, mentre nella bella stagione si pensa di posizionare un palco utile per ospitare concerti ed eventi. Nel frattempo, nelle ultime settimane del 2023 un importante arrivo va a colmare un vuoto lungo due anni: a palazzo Talenti Framonti, appellato da molti semplicemente come l’ex Eataly, ha aperto i battenti ‘Casa Romagna’, il progetto ideato dalla Fondazione Carisp (la cui società partecipata Civitas è proprietaria dell’immobile) che prevede l’insediamento di un bar al piano terra, una pizzeria al primo piano e, salendo ancora, un’osteria. Alle tre realtà gastronomiche se ne dovranno aggiungere altre, più legate al mondo della cultura e del terzo settore. L’obiettivo è quello di dar vita a una ‘vetrina della romagnolità’ capace di catalizzare l’attenzione dei turisti.

Questa attrazione si unirà ad un’altra: la collezione Verzocchi nella sua nuova sede a palazzo Albertini. Nel mesi scorsi è stato ultimato il primo stralcio di lavori su San Mercuriale (altri sono in corso ora nel chiostro) e il campanile è finalmente stato riaperto: la sfida sarà trovare il modo di renderlo sempre fruibile ai turisti.