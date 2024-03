‘People at work’: una serata di immagini sui mestieri nel mondo

Si intitola ‘People at work. L’arte di vivere e sopravvivere nel mondo’: di questo si occuperà una proiezione di immagini, stasera alle 21, presso la sala Mazzini di corso della Repubblica 88. L’appuntamento è organizzato dal gruppo Trekking Forlì ed è centrato su esperienze di viaggio. Infatti sono stati Iago Corazza Greta Ropa a raccogliere fotografie e filmati di agricoltori, artigiani, meccanici, sarti e ambulanti (mestieri rigorosamente non digitali) che svolgono le loro attività manuali in tutto il mondo.