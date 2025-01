Per Brando 200 fiaccole. Processione commossa e passeggino vuoto: "Mi manca da morire"

Oltre duecento persone hanno affollato la Chiesa del Suffragio in corso della Repubblica ieri pomeriggio, per sostenere la battaglia del forlivese Rubens Gardelli, titolare di un’azienda leader dei torrefazione, per riportare a casa il figlio Brando di tre anni, sottratto dalla madre nel luglio 2023 e portato in Guatemala, suo Paese natale. Al termine della messa, le persone presenti tra cui numerose autorità, come il sindaco Gian Luca Zattini, la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, Gessica Allegni, assessora regionale e diversi primi cittadini del territorio, si sono unite per una fiaccolata per le vie del centro storico.

Gardelli a capo del corteo spingeva un passeggino vuoto, immagine muta del dramma che la famiglia sta vivendo da 18 mesi. In Piazza Saffi, Gardelli, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti i presenti, illuminati dalla luce tremante delle fiaccole accese e testimoni silenziosi della sua lotta per riportare a casa il figlio. "Brando mi manca da morire – spiega, tra le lacrime, Gardelli –. Sto smuovendo mezzo mondo: sono in contatto con il Ministero degli Affari Esteri e con il Santo Padre. Sono pronto a perdonare la madre, non c’è odio nel mio cuore nonostante mi abbia distrutto la vita".

Anche il sindaco, Gian Luca Zattini, ha espresso solidarietà per il concittadino: "Questa è una violenza non solo contro una famiglia ma verso tutto il Paese". Zattini ha poi ricordato il grande lavoro di mediazione svolto dal Governo, proprio in questi giorni, per la liberazione della giornalista Cecilia Sala, incarcerata ingiustamente in Iran. "Non esistono solo i grandi casi mediatici ma anche situazioni altrettanti gravi ma meno conosciute come quella di Rubens. La risposta della nostra comunità – conclude il sindaco – è straordinaria. Non ci arrendiamo, combattiamo l’indifferenza".

La deputata Rosaria Tassinari ha sottolineato la presenza costante delle istituzioni: "Siamo al vostro fianco per trovare il modo di riportare a casa e riabbracciare Brando".

La fiaccolata si è conclusa con le toccanti testimonianze di due padri che, come Gardelli, hanno vissuto l’incubo di vedersi strappare i figli e portarli in un altro Paese. Le loro parole intrise di dolore hanno dato voce a una tragedia condivisa. "In Italia, viene rapito un bambino al giorno. La percentuale di successo, quindi di riportarli a casa, è solo del 10%", spiega Filippo Zanella, cesenate che ha vissuto sulla sua pelle l’allontanamento della figlia in Polonia per mano della madre.

Gli fa eco Alessandro Brighi, padre di Jacopo che oggi ha 11 anni e risiede in Romania con la mamma: "Da cinque anni mi trovo in questo inferno. Rubens è un papà-eroe – dichiara davanti alla folla tra le fiaccole accese – e condivide con me le fatiche di questa battaglia". Dalla scomparsa Gardelli ha potuto vedere il figlio solo qualche volta in videochiamata e da maggio scorso non ha più sue notizie. L’ex moglie appartiene a una famiglia facoltosa del Guatemala che commercia nel settore del caffè.

Valentina Paiano