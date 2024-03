’Per dire no’: percorsi al via nelle scuole

‘Per dire no’ alla violenza sulle donne è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 9 marzo, alle ore 20.30, presso il teatro teatro comunale di Predappio, a cura di Bolero Danzarte Asd di Patrizia De Palma, realtà nata a Ravenna nel 2017. La rappresentazione, patrocinata dal Comune di Predappio e dalla Commissione pari opportunità, prevede un ingresso a offerta libera.

Il ricavato della serata sarà impiegato per dare corpo al progetto ‘Puoi dire no’, che prevede (tra le varie proposte) l’attivazione di interventi di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole. Per mantenere accesi i riflettori sul tema, il Comune di Predappio intende avviare nelle scuole percorsi di educazione alla gentilezza. Spiega a questo proposito Francesca Farolfi assessore al welfare e al sociale: "L’8 marzo è la giornata internazionale dei diritti delle donne: penso che la tematica affrontata nello spettacolo, alla luce dei tremendi fatti che leggiamo troppo spesso nelle cronache, sia il modo migliore per onorare questa ricorrenza. Essere libere di dire no dovrebbe essere il primo diritto garantito ad ogni donna, senza temere ritorsioni e soprattutto senza temere di perdere la vita. Spero che questo spettacolo sia un’occasione per tenere acceso il faro sulla piaga della violenza contro le donne, una problematica che merita un’attenzione quotidiana da parte di tutti". Conclude Farolfi: "Ognuno di noi può essere un esempio di rispetto e gentilezza verso gli altri: è dall’esempio che le nuove generazioni impareranno l’attenzione e la cura verso il prossimo".

La rappresentazione teatrale ‘Per dire no’, che vedrà sul palco la cantante Sonia Davis, accompagnata dal maestro Mario Accardo, affronta i diversi spaccati di realtà che compongono il ciclo della violenza: dal ‘Love Bombing’ alla violenza psicologica e poi fisica; dalla manipolazione al dramma del femminicidio. Verrà indagata la ripercussione di ciascuna di queste fasi sul sentire maschile e femminile e compariranno sulla scena le personificazioni dei pensieri contrastanti che attraversano la società, per poi lanciare tre messaggi di speranza per il riscatto dalla violenza.

Perché la serata non resti un momento isolato nel contrasto alla violenza contro le donne, lo spettacolo prevede un’entrata ad offerta libera per finanziare il percorso ‘Puoi dire no’. In questo modo, alcuni professionisti della relazione d’aiuto e operatrici di centri di ascolto potranno tenere incontri gratuiti di informazione e prevenzione secondo le esigenze del comune ospitante (info e prenotazioni: 347.1284761).