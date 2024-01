Per Electrolux esuberi a Forlì e Cerreto d’Esi

Gli esuberi nel gruppo Electrolux, in Italia, sono complessivamente di 199 operai e 174 impiegati, per un totale di 373 addetti. Ne hanno dato notizia i sindacati, che ieri hanno partecipato a un incontro coi vertici italiani della multinazionale svedese con al centro il piano di razionalizzazione del personale. La maggior parte degli esuberi annunciati da Electrolux lavora nello stabilimento di Porcia (Pordenone), che produce lavatrici, ma ce ne sono in misura minore anche a Forlì e Cerreto d’Esi (Ancona). A Porcia, gli esuberi sono 73 tra gli impiegati, oltre ad altri 13 che lavorano a Pordenone e dieci che si occupano dell’ufficio Sales. Per gli operai, all’incontro sono stati confermati i 95 esuberi annunciati a settembre e ancora coinvolti nel contratto di solidarietà, che scadrà a giugno. Quanto alla restante parte del piano di esuberi, a Cerreto d’Esi, dove si producono cappe, sono stati individuati in esubero cinque impiegati e tredici operai; a Forlì (forni e piani cottura), 38 impiegati e 70 operai; a Susegana (Treviso), dove si producono frigoriferi, 30 impiegati e 16 operai; a Solaro (Milano), specializzata in lavastoviglie, cinque impiegati, altrettanti operai. Dichiarato in esubero l’8% della forza occupazionale dell’Italia.