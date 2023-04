‘Per filo e per segno’ evento collaterale a ‘L’arte nella moda’

Perfino le geometrie e i colori primari di un Mondrian ‘prestato’ alla moda si trovano, nel piccolo formato d’un bottone, tra le ‘cose’ esposte ‘A Casa di Paola’ in via Andrea Costa a Forlimpopoli. Inaugura oggi alle 16,30 la mostra, collaterale a ‘L’arte nella moda’ dei Musei San Domenico a Forlì, ‘Per filo e per segno’ confezionata da Paola Gatti, che propone un itinerario dentro la bellezza tessuta ad arte.

"I ‘Fili’ che compongono questo nostro insieme – afferma la curatrice – sono quelli lavorati prima da mani esperte e poi dall’industria tessile nella seconda metà del 900. Sono gli abiti eseguiti in sartoria, da chi con forbici, ago, filo e mani speciali ha saputo ben interpretare il figurino disegnato dallo stilista e ha creato il capo finito. I ‘Segni’ sono quelli delle stampe che si vedono appese alle pareti e che riproducono bellissime figure femminili con sfarzosi abiti novecenteschi; di disegni di acconciature ‘sculture’, come dettava la moda d’un tempo e come quelle di un’artista valente, recentemente scomparsa, Tonina Cianca. Di figurini originali, rigorosamente disegnati e dipinti a mano, dagli inventori della moda e da versatili creativi come Valeria Ferri".

Si aggiungono i colori, quelli nei dipinti ‘sulla moda’, presenti nella Sala Mostre della Rocca, di altri noti artisti romagnoli ome Massimo Sansavini, Miria Malandri, Roberto Casadio, Luciano Navacchia, oltre alle caricature di insigni stilisti eseguite da Patrizio Virzì. La mostra sarà visitabile fino al 1° maggio. Ingresso libero.

