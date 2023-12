Per i 100 anni della Disney ecco ’Wish’

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 18.30. In sala arriva il film di animazione Wish. La pellicola è il 62º classico Disney e celebra il 100º anniversario dei Walt Disney Animation Studio. Ambientato a Rosas, la landa dei desideri, là dove i sogni possono avverarsi, e racconta la storia di Asha, ragazza molto intelligente e ottimista, che ha a cuore la sua comunità. Una sera, in preda alla disperazione, la giovane fa un’appassionata richiesta alle stelle in cielo e il suo desiderio viene esaudito da Star, una piccola palla dall’energia sconfinata. Insieme si batteranno contro terribili nemici per mettere in salvo la sua comunità, dimostrando che la forte volontà di un essere umano coraggioso unita alla magia delle stelle può far succede cose meravigliose.

Nuovo arrivo anche One Life di James Hawes; la vera storia di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi. Negli anni Trenta, l’uomo salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista. Siamo in Cecoslovacchia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Winton ha 29 anni e crea un piano di salvataggio, noto come Operazione Kindertransport (tradotto letteralmente come ’trasporto di bambini’), che prevede il trasporto di centinaia di bambini tra cui molti ebrei, fuori dal paese prima dell’inizio del conflitto. Grazie a quest’operazione, i piccoli furono nascosti e si salvarono dai campi di concentramento. Winton volle reagire all’apatia e all’indifferenza del Governo e riuscì a far scappare un totale di 669 bambini prima che la missione venisse interrotta a causa della chiusura dei confini.

Resta Santocielo di Francesco Amato. L’Assemblea Celeste in Paradiso deve inviare un nuovo Messia. Il compito di toccare il ventre di chi dovrà portare in grembo il nuovo figlio di Dio è affidato a un angelo (Picone), che con un solo tocco dovrebbe mettere incinta la prescelta. Una volta giunto sulla Terra, però, l’angelo si imbatte in un uomo (Ficarra), con cui stringe subito amicizia e trascorre una serata goliardica. A fine serata, i due, un po’ alticci, si salutano nel bel mezzo di una strada, ma nel mentre un’auto rischia di investire l’uomo. L’angelo, per metterlo in salvo, gli tocca accidentalmente il ventre. È così che l’uomo rimane incinta del nuovo Messia... ma come andrà a finire questo errore divino?

Resta anche Adagio di Stefano Sollima. Manuel è un adolescente che si trova nella situazione di venire ricattato e incaricato di scattare alcune foto a un misterioso individuo durante un party. Manuel sente, però di essere stato raggirato e decide di darsi alla fuga. Subito si mettono sulle sue tacce i ricattatori, uomini molto pericolosi e determinati a eliminarlo, perché ritenuto uno scomodo testimone. In sala rimane Wonka di Paul King: un prequel che mostra come Willy, interpretato da Timothée Chalamet, sia diventato il proprietario della rinomata Fabbrica di Cioccolato. Ancora disponibile, infine, il film di animazione Prendi il volo che racconta le avventure di una famiglia di anatre che vuole scoprire il mondo fuori dal laghetto dove ha sempre vissuto.