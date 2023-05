"Per la comunale andranno trovati almeno due milioni di euro"

Venerdì mattina il prefetto Antonio Corona si è recato a Dovadola per incontrare il sindaco Francesco Tassinari e con lui effettuare un sopralluogo sulla frana delle Trove, che sovrasta una zona del paese e da dove erano state evacuate 8 famiglie per un totale di 27 persone (4 in albergo e le altre presso parenti). Inoltre è stato fatto il punto sulla situazione della strada comunale di Montepaolo, chiusa al traffico all’innesto con la Ss 67, alle porte del paese, per 29 frane lungo il percorso di 7 km.

Sindaco Tassinari, che cosa è emerso dall’incontro col prefetto?

"Siamo ancora in piena emergenza e non siamo in grado di avanzare ipotesi e tantomeno soluzioni".

Quali però le decisioni riguardanti le 27 persone evacuate rsi nella frana delle Trove?

"Sono rientrate tutte a casa, perché la situazione lì adesso non è più pericolosa".

C’è stato anche un incontro con i tecnici della Protezione civile regionale. Avete quantificato i danni?

"Per farlo ci vuole tempo. Prima si pensa alle persone".

L’emergenza principale adesso sembra essere la riapertura della strada di Montepaolo. Che cosa risponde ai tanti appelli dei cittadini di questa zona, fra cui due ristoratori e una ventina di famiglie?

"Stiamo valutando se emettere un’ordinanza di evacuazione per tutti gli abitanti della zona, perché il ripristino della strada avrà tempi lunghi. Sistemare 29 frane in sette km di strada richiederà lavori per non meno di due milioni di euro. Questi soldi vanno trovati".

I cittadini sostengono che molte frane sono dovute alla scarsa manutenzione delle fossette di scolo, che sono piene di terra ed erbacce. Che cosa risponde?

"Il Comune ha fatto la sua parte. Ma la scarsa manutenzione è di tutto il territorio, privati compresi, che non curano più i fossi di scolo nei campi, come nei boschi".

Quinto Cappelli