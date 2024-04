Per la fine del Ramadan torna l’Iftar: pranzo serale di tradizione musulmana

Domani torna l’ormai tradizionale Iftar dei piatti tutti insieme, per la fine del Ramadan.

L’appuntamento è in via Fossato Vecchio 2d, vicino a piazzetta delle Operaie. Da ricordare che benché l’appuntamento ufficialmente sia fissato per le 18, la cena comincerà, come da rituale, solo dopo il tramonto, ossia verso le 19.45. Per chi voglia portare bevande, devono essere halal, ossia consona alle tradizioni musulmane e quindi non alcoliche.

L’iftar è il pasto serale (solitamente stufato di carne di pollo o d’agnello e verdure) consumato dai musulmani che interrompe il loro digiuno quotidiano durante il mese islamico del Ramadan. Info: 388/3297295.