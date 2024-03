Per le semifinali non c’è più un posto. Domenica la finale

Il PalaTiziano di Roma si prepara ad ospitare la Coppa Italia Lnp, che mette in palio i trofei per serie A2 e serie B. Il programma è naturalmente assai ricco: il sabato sono in campo otto squadre da sei regioni diverse, quattro partite dalle 14 alle 20.45. Tanto che per le semifinali del sabato tutti i biglietti a disposizione sono già andati esauriti da parte di tutte le tifoserie, comprese le tribune numerate (la capienza è 3.500 posti, ma tra una partita e l’altra ci sarà ovviamente ricambio). È dunque ancora possibile procedere all’acquisto soltanto relativamente ai tagliandi delle finali di domenica, direttamente sul portale web Ticketmaster. La curva è in vendita a 16,50 euro e la tribuna numerata a 26,50 euro. In entrambi i casi vanno aggiunte i costi di prevendita e commissioni varie. Domenica alle 17.30 scenderà in campo la B, alle 20.45 le due compagini di A2: i tifosi forlivesi sperano di vedere l’Unieuro. La finale sarà anche in diretta su RaiSport.