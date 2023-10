Per noi erano come fari nella campagna

Mazzoni *

Prima Casemurate, ora Roncadello e probabilmente altri posti che non frequento: la scelta mi sembra ormai chiara, stanno smontando a poco a poco gli acquedotti. Di sicuro una scelta più che giusta per la sicurezza collettiva, sono costruzioni altissime, le più anche molto datate. Rimane però la domanda: ma per che cosa furono costruiti tutti questi acquedotti? Proprio in quest’epoca in cui si parla tanto di invasi per contrastare la grande siccità, per me è davvero paradossale.

Poi c’è il lato romantico, affettivo, ma forse quello lo vedo solo io. Da bambino per arrivare in bici da casa mia al polisportivo di Roncadello, nel mio orizzonte c’era sempre lui, il gigante di cemento, più mi avvicinavo ai campi da tennis più ai miei occhi diventava enorme. Era una sicurezza, un punto di riferimento, il faro per il marinaio, per tutti noi che non potevamo mai perderci, perché ci bastava volgere lo sguardo in alto e lui c’era.

Come scrivevo in un mio vecchio racconto: "Sembra proprio che qui in queste campagne manchi qualcosa, scenari così poveri di curve, rilievi, di varietà. Solo campi, terra e frutteti, fino in fondo all’orizzonte. Eppure gli acquedotti e più in basso i campanili delle chiese, bastano ai contadini e alla gente del posto. Queste sono le loro alte cime in mezzo alla pianura e loro si accontentano di vedere queste vette per trarre conforto, per restare sereni nella nebbia che tutti gli autunni avvolge come un manto chilometri di terra apparentemente tutta uguale".

* scrittore