Per non dimenticare. San Tomè, l’eccidio in un film: "L’idea grazie a nostro padre"

Un documentario per non dimenticare. Per tenere viva la memoria e ricordare quanto successo il 9 settembre del 1944 a San Tomè, nella campagna forlivese a pochi chilometri dal centro.

Quel giorno sei persone vennero uccise dalle Brigate Nere fasciste e da un corpo speciale di soldati tedeschi come rappresaglia allo scoppio di una mina che aveva ferito gravemente un soldato fedele ad Adolf Hitler, che stava accompagnando il contadino Pietro Ravaioli – detto Pirì – alla ricerca di una levatrice, perché la moglie stava per partorire.

Inizialmente, i nazifascisti rastrellarono 220 contadini della zona, perché sei di loro dovevano essere impiccati. Poi però questi sei contadini vennero sostituiti da prigionieri politici e oppositori al regime (due erano ebrei), prelevati dal carcere gestito dalle SS, che si trovava in viale Salinatore.

Di tutto questo, ma soprattutto del processo per crimini di guerra tenutosi al tribunale militare di La Spezia nel 2006 e basato su documenti storici, testimonianze di sopravvissuti e dei parenti delle vittime, parla ‘San Tomè oltre la sentenza’, documentario storico che sta per essere ultimato dalla casa di produzione romana Felix Film. "Sono tre le fasi storiche attraverso le quali si sviluppa il documentario, che dovrebbe essere in uscita tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 – spiega Laura Pettini, insieme alla sorella Silvia alla guida della Felix Film –: l’eccidio del 1944, il processo del 2006 e l’attualità con interviste a diversi storici ed esperti. Il grosso del documentario è stato fatto, al momento ci mancano otto giorni di riprese ma si tratta perlopiù di interviste. Siamo riusciti a fare riprese e interviste nel pullman che partì da Forlì alle 4.30 del mattino per portare testimoni e familiari delle vittime al processo di La Spezia e anche durante le varie sedute".

Le sorelle Pettini hanno incontrato a Forlì l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno, "perché vogliamo che la città sia parte attiva e non rappresenti solo lo sfondo o il paesaggio dove si è svolto l’eccidio. Ci auguriamo di poter presentare il documentario in anteprima a Forlì, e siamo soddisfatte perché da parte del Comune abbiamo trovato attenzione e disponibilità a collaborare, magari presentando il documentario nelle scuole o proiettandolo nella Giornata della Memoria".

Il documentario, la cui regia è stata affidata a Mauro Bartoli, è stato uno dei 13 progetti ad aver usufruito dei fondi della Regione Emilia Romagna. Sarà visibile su Rai Storia e anche su diversi canali esteri, come la tedesca Zdf ma non solo. "Ci piacerebbe molto presentarlo alla mostra di Venezia del 2026", dice Pettini.

Ma perché una casa di produzione romana, nata nel 1998, specializzata nella produzione di documentari di qualità – da ricordare quelli dedicati a Sophia Loren, Claudia Cardinale e poi i ritratti di Luchino Visconti, Roberto Rossellini e Cesare Zavattini – si è interessata a quanto accaduto 81 anni fa nelle campagne del forlivese? La risposta affonda le radici nel passato familiare delle due produttrici: "Nostro padre, Giorgio Pettini, era di Forlì, dove è nato nel 1922 e dove ha vissuto fino al 1950, prima di trasferirsi a Roma per cercare lavoro. E lui ci ha sempre parlato di quanto accaduto a San Tomé perché conosceva diversi abitanti della frazione e soprattutto Aurelio Ravaioli".

Proprio Ravaioli ha una parte non indifferente negli eventi narrati. Infatti i nazifascisti, quel drammatico 9 settembre, ordinarono che fossero i contadini ad eseguire materialmente le impiccagioni dei sei prigionieri.

Ma un contadino, proprio Ravaioli, che lavorava come mezzadro a Ca’ Pettini, si rifiutò e si ribellò, e questo l’aveva portato a stare fra coloro che sarebbero stati impiccati. Fortunatamente però, un maggiore tedesco, che con il suo reparto aveva preso alloggio proprio a Ca’ Pettini e che conosceva bene Aurelio, intervenne, si oppose alla decisione del sottotenente tedesco Heinrich Nordhorn di uccidere una settima persona e di coinvolgere i contadini nelle uccisioni. E così salvò la vita di Aurelio.

"Nostro padre, poi diventato delegato di produzione in Rai, ci raccontò molte volte questo fatto. Ci ha aiutato a contattare e a parlare con parenti delle vittime e con i testimoni, ed è anche grazie a lui se questo documentario verrà realizzato per raccontare una triste ma significativa pagina di storia".