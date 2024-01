Per non dimenticare: una maratona di eventi

Il programma per le celebrazioni in occasione del Giorno della Memoria a Forlimpopoli inizia oggi con la messa in scena al teatro Verdi dello spettacolo ‘Paragraph 175’, scritto e diretto da Antonio Sotgia per il Teatro delle Forchette. Su il sipario alle ore 21.

Il paragrafo 175 fa riferimento alla legge tedesca antisodomia risalente al 1871, che prevedeva pene severe per gli omosessuali. Per abolirlo nacque un movimento guidato da Magnus Hirschfeld, scienziato e pioniere della sessuologia, che però non ebbe successo. Basti dire che non solo quella legge costituì la base per le persecuzioni degli omosessuali sotto il regime nazista, ma rimase in vigore in Germania Ovest fino al 1968.

Ma lo spettacolo offre una riflessione più ampia sugli ostacoli, le sopraffazioni, i pregiudizi nei confronti della cultura gay: ancora oggi in 69 Paesi l’omosessualità è illegale, e in sette viene addirittura punita con la pena di morte. Lo stesso spettacolo sarà replicato domani mattina per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane Carducci.

Dal teatro al cinema: sabato, domenica e lunedì al Verdi sarà proiettato il film ‘One life’, diretto da James Hawes e interpretato da Anthony Hopkins. Il film racconta la storia di Nicholas Winton, definito ‘l’Oskar Schindler britannico’, che riuscì a salvare 669 bambini dai nazisti poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Infine, nella mattinata di martedì 30 gennaio, le classi terze della scuola media Marinelli incontreranno Renzo Modiano, autore del libro ‘Di razza ebraica. La Shoah negli occhi di un bambino’ che si è aggiudicato il premio ‘Ultima frontiera 2006’ per la narrativa. Modiano, che è stato dirigente di importanti aziende come Olivetti e Mondadori, ha affidato a questo libro i suoi ricordi di bambino ebreo, scampato al rastrellamento del Ghetto di Roma dopo una fuga precipitosa. "Di quegli anni – scrive – mi porto dietro il ricordo delle persecuzioni, delle morti, ma anche di alcune persone che ci hanno tenuto nascosti a rischio della loro vita. Esempi di altruismo e di generosità che ho voluto raccontare nel mio libro".

ma.bo.