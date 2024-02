Per sport e per socializzare. Nasce il progetto All4Games: "Tutti i giovani sono coinvolti"

Lo sport, declinato in svariate discipline, e uno stile di vita di sano e attivo benessere per i giovani della nostra Provincia. È in sintesi il concetto che sottostà al progetto All4Games – acronimo per Ambiti Ludici e Laboratoriali Per Giovani Attivi e in Movimento tra Esperienze e Salute – il cui primo incontro si è tenuto nella sede della Provincia di Forlì-Cesena. In questo progetto la Provincia è il capofila di un particolare, vario ma solido partenariato caratterizzato da competenze eterogenee ma complementari e con una consolidata esperienza in progettualità che sono rivolte ai giovani, i primi ed ultimi fruitori di questa iniziativa.

Il team che ha deciso di dare vita a questa opportunità è composto da Upi Emilia Romagna, Incontro senza barriere, CavaRei, la cooperativa sociale Cooperdiem e tre istituti superiori della Provincia: l’Istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli, il liceo scientifico a indirizzo sportivo di Forlì e l’Istituto tecnico "Garibaldi-Da Vinci" di Cesena. Il progetto All4Games, finanziato nell’ambito del programma nazionale Game (Giovani Autodeterminazione Movimento Empowerment) Upi (Unione Province Italiane) si vuole concentrare sull’adozione di uno stile di vita salutare e sulla promozione delle discipline sportive considerate come un potente strumento non solo di inclusione e benessere per i giovani, ma anche un aggancio per i giovani, integrazione sociale ed aggregazione.

I ragazzi che parteciperanno alla diverse iniziative in programma, verranno individuati attraverso i partner del progetto, soprattutto da quegli istituti scolastici che parteciperanno, dalle varie associazioni sportive e dalle imprese sociali, con particolare attenzione sui ragazzi e ragazze con disabilità e quelli a rischio. Nell’arco di 12 mesi sarà ricco il calendario di attività. Tra queste spiccano laboratori motivazionali, iniziative sportive e psico sociali, una gara presso l’Alberghiero per ideare il piatto più innovativo e salutare, incontri nelle varie scuole dedicati alla corretta alimentazione che deve essere propedeutica anche all’attività sportiva, incontri senza barriere e giochi interprovinciali senza frontiere che si terranno a Imperia.

Soddisfatta dell’iniziativa Milena Garavini, non solo sindaca di Forlimpopoli ma anche consigliera provinciale delegata alla programmazione scolastica, alla formazione professionale e ai fondi europei: "Il progetto mette al centro il benessere sociale dei giovani. L’obiettivo è l’inclusione di tutti i ragazzi e le ragazze, anche con le loro disabilità, nella comunità locale, per contrastare disagio sociale e abbandono precoce dello sport".

Stefano Benzoni