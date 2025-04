Per un centro più virtuoso: "Un Mercato per tutti"

È ai nastri di partenza la seconda e ultima parte dei lavori relativi al progetto di riqualificazione del Mercato delle Erbe, in piazza Cavour. Con uno stanziamento ulteriore di circa 200mila euro, l’intervento riguarderà per lo più l’area all’aperto, quella a ridosso della cancellata, che, con il rilascio di licenze ad hoc, sarà destinata soprattutto alla ristorazione.

Presentato dal Comune il progetto ai rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Cia Romagna, all’Associazione Mercato delle Erbe e a numerosi operatori, i lavori, secondo quanto affermato dall’assessorato competente, riprenderanno "tra un paio di mesi".

"Nel 2022 abbiamo rimesso mano alle facciate dell’edificio e installato nuove postazioni di vendita in legno bianco, uniformando l’estetica e l’impatto visivo all’interno della vera e propria area mercatale. Con questa seconda tranche di lavori – spiega l’assessora con delega ai grandi eventi, fiere e mercati, Andrea Cintorino –, andremo a riqualificare l’area esterna, quella del piazzale, partendo dall’installazione di una cancellata che separerà in maniera netta ed efficace la parte più propriamente mercatale, al coperto e riservata alle casette di legno, da quella antistante, che rimane all’aperto, dove agiremo in termini di nuova vocazione e destinazione d’uso".

L’assessora poi precisa: "In quest’area, nello specifico, i lavori riguarderanno la creazione di uno spazio a uso pubblico, alla portata di tutti, con la possibilità per chi è interessato di esercitare attività di vendita e somministrazione sul posto di bevande e alimenti. Insomma – conclude Cintorino –, ci sarà un vero e proprio cambio di passo sotto il profilo del rilascio delle licenze, che permetterà una fruizione più libera e flessibile dell’intero Mercato delle Erbe, soprattutto nella sua parte più esterna, prospiciente a piazza Cavour, per una contaminazione virtuosa e stimolante a beneficio di tutto il centro storico".

Tra gli interventi più immediati, infine, "è prevista la messa a bando di un locale sfitto, attualmente utilizzato ad uso deposito, per andare a rafforzare l’offerta dell’attuale Mercato".