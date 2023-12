Perché i Cau rispondono ai disagi

Si tratta, allora, di trasformare un assunto teorico nella sua trasposizione organizzativa e operativa. Un cambiamento necessario per affrontare concretamente un enorme disagio. La Regione Emilia-Romagna lo sta facendo, molte altre no. La Regione ha costruito le premesse per poter realizzare i Cau, disponendo di circa 130 case della salute/comunità. In alcune Case della Salute (ad esempio, a Ferrara) un servizio di pronto intervento, capace di intercettare circa il 40% di codici bianchi, era già attivo da tempo ed estremamente gradito ai ferraresi. Dunque quel ‘modello’ – perfezionato, ma già esistente – viene oggi esteso, monitorato e valutato in tutto il territorio regionale.

Certo, c’è il problema del personale, della sua bassa remunerazione e del sottofinanziamento del Servizio sanitario Nazionale. Bartolini si rivolga, per cortesia, al Governo Meloni, manifestando un minimo di decente oggettività, non all’Ausl romagnola. Ausl che, nonostante l’insufficiente finanziamento, ha ottenuto notevoli risultati di eccellenza clinica, è riuscita a ridurre i costi di gestione e attrae pazienti da molte altre regioni: un importo ‘attivo’ doppio rispetto a Veneto e Lombardia.

Ha invece ragione Bartolini quando afferma: "La sanità pubblica non può essere gestita in questo modo", ma si rivolga al Governo di cui Fratelli d’Italia, il suo partito, è componente maggioritaria. Infine, se esiste un pericolo insito nell’apertura dei Cau, non è certo riferibile alla loro incapacità di assicurare prestazioni di qualità pari a quelle del Pronto soccorso (grazie a professionisti comunque adeguatamente preparati) quanto piuttosto nell’essere presi d’assalto da cittadini che non riescono a trovare risposte presso i propri medici di medicina generale. Ma questa è un’altra storia che ci rimanda alle condizioni di attrattività di un Sistema di cure primarie che non trova ancora la necessaria attenzione e il doveroso sostegno a livello nazionale.

Fosco Foglietta, già direttore generale delle Ausl

di Bologna Sud e Ferrara