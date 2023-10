Perché la mostra di Eve Arnold merita di essere vista

Cara Carla, anch’io ho visitato la mostra fotografica e mi associo al suo appello. Rispetto ad altre, anche recenti, ha un approccio più intimo: penso all’uso dominante del ‘bianco e nero’, che non mi pare casuale. Il San Domenico lo asseconda con un allestimento fatto di toni scuri e lo ‘contrasta’ (in senso positivo) con un tocco di rosso, una linea che scorre sotto tutti i pannelli. Certo, se pensiamo alle coloratissime immagini scattate da Steve McCurry in ogni parte del mondo, è evidente che quella mostra aveva un livello di lettura più immediato e intuibile. Eve Arnold sollecita riflessioni più profonde e forse non immediatamente comunicabili al grande pubblico. Mi viene da aggiungere che, però, è in questo che si dovrà valutare la maturità del progetto fotografico che fa capo ormai alla Fondazione. Come per le grandi mostre d’arte, ci sono esposizioni più pop (la moda, nel 2023, è stata un esempio perfetto) e altre più difficili: magari ci sarà una differenza nel numero di visitatori, ma un pubblico fidelizzato non diserterà il San Domenico di punto in bianco, così come l’organizzazione riuscirà comunque a valorizzare la proposta culturale. Nella fotografia la scelta è temporalmente più limitata e questa può essere una difficoltà. Ma va detto che finora Forlì è sempre riuscita a suscitare interesse, anche anni dopo il proprio debutto: non era scontato.