Perché la terza tracimazione di Ridracoli è una buona notizia

Forlì, 12 marzo 2025 – Si è materializzata oggi la terza tracimazione alla diga di Ridracoli dell’anno. Il 2025 è così iniziato sotto i migliori auspici visto che siamo ancora in inverno e solitamente i mesi primaverili portano spesso pioggia. Ma quella caduta in queste ore è stata sufficiente per il nuovo show della natura e, stante la nuova allerta meteo per giovedì 13, c’è da sperare che prosegua per qualche ora.

Il lago mercoledì contiene circa 33.197.000 metri cubi d'acqua (su 33 milioni di capienza massima) e l'altezza sullo sfioro è 557,43m sui 557,30 di quota massima.

Nel corso del 2024 furono ben quattro le tracimazioni (3, 27 marzo, 24 aprile e 2 maggio), tracimazioni che garantirono la messa in sicurezza il rifornimento idrico per la Romagna per tutto l’anno facendo in parte dimenticare i tempi della siccità e della crisi idrica.

Ora assistiamo a una copiosa cascata d'acqua alta 103 metri ben visibile dalla strada di coronamento con lo sguardo che si perde sul lago gonfio d'acqua incastonato tra la Foresta della Lama, Sasso Fratino patrimonio Unesco e i crinali del Parco nazionale, a ricordarci la maestosità ma anche la forza della natura.

“Aver raggiunto lo sfioro per la terza volta in questo inizio d'anno – commenta il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè – è una bella notizia perché fino alla fine dell'estate sarà garantita la distribuzione idrica per 1 milione di romagnoli e per i turisti che raggiungeranno in estate le nostre spiagge”.