Percorso biblico diocesano al via domani con don Giordano

Domani alle 20.45 nel salone della parrocchia di San Paolo, in via Pistocchi 19, verrà presentato il percorso biblico diocesano 2023-2024. L’incontro, dal titolo ’Il Vangelo secondo Marco. Chiavi di lettura per l’ascolto della Parola nella liturgia domenicale e nei gruppi del Vangelo’, avrà come relatore don Marco Giordano, docente all’Issr S. Apollinare di Forlì. Le schede bibliche di lavoro per i gruppi del Vangelo, che riprenderanno in Avvento, e tutte le altre indicazioni potranno essere scaricate dal sito www.diocesiforli.it.