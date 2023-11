Percorso formativo gratuito per babysitter, aperte le iscrizioni

Irecoop Forlì-Cesena, in collaborazione con il Centro per le Famiglie, promuove un percorso formativo gratuito volto ad acquisire competenze e ad iscrivere il proprio nominativo nell’elenco di baby sitter del Comune di Forlì con il fine di agevolare l’incrocio domanda-offerta.Tutte le informazioni e la modulistica per partecipare al link www.irecoop.itcorsiformazione-baby-sitter-forli. Le iscrizioni vanno fatte entro il 24 novembre. Il corso si svolgerà da dicembre a febbraio per un totale di 22 ore. Per informazioni contattare Samantha Bielli: biellis@irecoop.it; tel. 0543.370671 e fax 0543.24282.