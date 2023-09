Percussioni africane, corso al via domani per ragazzi e ragazze

Pensiero e Azione, associazione con sede in galleria Mazzini a Forlì, promuove ’Suoniamoci Bene’ corso gratuito di percussioni africane per ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni. Organizzato grazie al contributo del Centro per le Famiglie di Forlì e della Romagna Forlivese, sarà tenuto da Francesco Cico Rossi. Si articolerà in 8 incontri di 2 ore, tutti i venerdì dalle 17 a partire da domani presso la Casa delle Associazioni (ex Circolo Marini), in viale dell’Appenino 6. Per info e iscrizioni: Gloria 333.4419882 [email protected].