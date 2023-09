Pergamene, mostra per don Oreste

In occasione della festa della parrocchia e in previsione dell’anniversario della scomparsa di don Oreste Ravaglioli (7 ottobre), per tutti affettuosamente ‘Dondo’, la cooperativa In campis vita di Pieve Salutare ha allestito nel teatrino una mostra delle pergamene realizzate dal sacerdote nei suoi 42 anni di azione pastorale nella frazione. L’esposizione si potrà visitare fino all’8 ottobre di sabato dalle 16 alle 18.30 e domenica dalle 10.30 alle 12. Per info e visite su prenotazione in altri orari, contattare il 345.2171703.