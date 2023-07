Pericolo pubblico Dopo il caos in stazione, l’accoltellatore fugge picchiando i poliziotti

Una fuga durata poco più di tre ore e terminata con l’arresto per il tunisino 21enne che martedì scorso aveva aggredito due ragazze in stazione a Forlì e accoltellato un 24enne che voleva difenderle. Il giovane, dopo il barbaro episodio commesso ai danni delle due ragazze poco più che ventenni, era finito in carcere a Forlì. Da qui doveva essere trasferito ai domiciliari a Modena, ma durante il tragitto in autostrada col furgone della polizia penitenziaria, è riuscito a evadere i controlli e a far perdere per qualche ora le sue tracce.

Giovedì alle 15 Mohamed Ben Hafdahallah ha finto con gli agenti di avere una necessità fisiologica urgente. La scorta si è fermata nell’area Santerno Est all’altezza di Solarolo e ovviamente, come succede in queste casi, al detenuto sono state tolte le manette. Il 21enne ha dapprima neutralizzato un agente con uno spintone e poi è evaso dall’autogrill. Una rocambolesca fuga messa in atto, a suo dire, per andare a trovare la fidanzata. Il detenuto, di corsa, ha attraversato tutte e sei le corsie dell’autostrada e poi si è infilato nei campi per raggiungere l’abitato di Faenza.

Subito è stato diramato l’allarme, e oltre agli agenti del carcere forlivese sono interevenuti gli agenti di Bologna e del commissariato di Faenza. La fuga di Mohamed Ben Hadhallah è terminata in un parco faentino dove è stato avvistato dai poliziotti. Un agente lo ha raggiunto e il 21enne ha risposto con un pugno in faccia al poliziotto e con una furia cieca ha continuato a disseminare il panico. Quindi si è dato di nuovo alla fuga in una viuzza attraverso alcune abitazioni, ma ad aspettarlo sul tragitto c’era un altro agente. Il giovane, secondo l’accusa, avrebbe morso una mano al poliziotto cercando di colpirlo con un vaso afferrato da un davanzale. Ha provato un ulteriore estremo tentativo di fuga ma ormai era circondato. Ieri mattina in tribunale a Ravenna è stato convalidato l’arresto con custodia cautelare in carcere in attesa del processo fissato per l’11 settembre. Due agenti hanno riportato 6 e 7 giorni di prognosi.

Il 21enne si era macchiato di un brutto episodio di violenza nella serata di martedì scorso alla stazione di Forlì. Un episodio che ha spinto il direttore di Ascom-Confcommercio Alberto Zattini a esternare la sua riprovazione per l’accaduto, oltre a sollevare ancora una volta il tema della mancanza di sicurezza in alcune zone della città. "Purtroppo, non si può più parlare di casi isolati – sostiene Zattini –. La rissa a colpi di accetta in corso Mazzini è avvenuta un mese fa, e oggi siamo nuovamente qui a chiederci come rendere la città più sicura".

Il fatto cui fa riferimento Zattini riguarda l’aggressione, dentro la stazione, di due ragazze poco più che ventenni da parte del 21enne Mohamed Ben Hafdashallah e di un 18enne di origini tunisine, entrambi con regolare permesso di soggiorno. Le ragazze, affiancate dai due, hanno probabilmente rifiutato la loro compagnia e a quel punto si è scatenta una reazione violenta, con strattoni e spinte, fino a che una delle due è stata afferrata per i capelli. Alle sue urla, mentre qualcuno chiamava il 112, un rumeno di 24 anni si è fatto avanti per prendere le loro difese. Ma Mohamed Ben Hafdashallah lo ha colpito due volte con un coltello nella zona dei glutei. Finito agli arresti domiciliari, per lesioni aggravate, giovedì ha tentato l’improbabile fuga ed è stato arrestato. Mentre il 18enne è stato denunciato a piede libero.