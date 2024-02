Pericolo truffe agli anziani: "Fenomeno dilagante"

Dilaga il fenomeno delle truffe soprattutto a danno degli anziani che vivono soli in casa. Negli ultimi giorni sono stati diversi i casi di persone nel mirino specie col trucco ’del finto poliziotto o del finto avvocato’. La settimana scorsa una coppia è stata arrestata in flagrante per la truffa a un’anziana. Nelle ultime 48 ore sono state quattro le segnalazioni giunte alla sala operativa della questura di corso Garibaldi; fortunatamente s’è trattato di incursioni andate a vuoto, grazie alla prontezza e alla lucidità delle potenziali vittime; una donna è stata bloccata dai poliziotti e segnalata all’autorità giudiziaria.

La classica truffa inizia con una telefonata su telefono fisso alla vittima, preferibilmente molto anziana, nel corso della quale un sedicente "poliziotto" o "avvocato" racconta che un parente, un figlio o un nipote, è rimasto coinvolto in un incidente, e per questo avrebbero bisogno – per non avere problemi con la giustizia – di pagare subito, in contanti, una sorta di "cauzione" (un presidio giuridico che è assente nel nostro ordinamento). Accade talvolta che la vittima, messa in agitazione dalla telefonata concitata e spesso disturbata nella comunicazione, creda al racconto e fornisca il denaro contante ad un emissario inviato a casa dal finto poliziotto/avvocato, ma in realtà suo complice. "In questi giorni, poi, il pericolo delle truffe è maggiore a causa della più frequente presenza delle persone anziane in casa, favorita dalle temperature rigide", affermano in questura.

"Il consiglio – dichiarano gli esperti della polizia – è innanzitutto di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti, anche se vestono un’uniforme; nel caso è meglio fare verifiche in questura. E comunque nessun ente pubblico o di servizio pubblico manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. Il consiglio è che i famigliari degli anziani adottino tutte le cautele possibili e che anche i vicini di casa collaborino, monitorando i movimenti di sconosciuti, per evitare certi episodi".