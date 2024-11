"Pericolose anche le ciclabili"

Massimo Zattoni è il proprietario di un’officina storica in via Bertini, specializzata nella riparazione e vendita di biciclette e scooter, punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote. "Da quando hanno aperto questa serie di supermercati uno dopo l’altro, il traffico è aumentato. Qualche anno fa – sottolinea – con l’apertura della tangenziale, la situazione era migliorata. Ora, però, hanno chiuso lo svincolo d’ingresso nella zona industriale e siamo di nuovo nel caos". Non solo la viabilità veicolare desta preoccupazioni: "Le piste ciclabili – continua Zattoni – presenti in entrambi i sensi sono pericolose perché stringono la sede stradale e non hanno cordoli di protezione. Potevano fare da un lato una ciclabile fatta bene e dall’altro lasciare il marciapiede".