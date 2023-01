’Perlasca’ rivive al teatro il Piccolo

In occasione delle celebrazioni nel periodo della ’giornata della memoria’, questa sera alle ore 21, al teatro Il Piccolo di Forlì, per la rassegna ’Teatri d’Inverno’, sarà in scena lo spettacolo dal titolo ‘Perlasca. Il coraggio di dire no’ scritto ed interpretato da Alessandro Albertin con la regia di Michela Ottolini.

Prodotto da teatro de ’Gli incamminati’ in collaborazione con Overlord Teatro e col patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca, lo spettacolo è il racconto affascinante, travolgente e commovente della storia di Giorgio Perlasca, un Giusto tra le Nazioni. Ci troviamo a Budapest nel 1944 e Perlasca è un commerciante che non ha aderito alla Repubblica di Salò e, ritenuto un traditore, è ricercato dalle SS. Perlasca ha una lettera di Francisco Franco che lo invita a recarsi presso le ambasciate spagnole qualora ne avesse bisogno.

L’uomo, a questo punto, si mette al servizio dell’ambasciatore Sanz Briz per salvare il maggior numero di ebrei che sono in procinto di essere deportati nei campi di concentramento. Sanz Briz è però costretto ad andarsene da Budapest e Perlasca decide di prendere il suo posto, senza averne diritto, ma in 45 giorni, grazie al suo coraggio, riesce a salvare dalla morte almeno 5200 persone.

Una volta finita la guerra, torna in Italia, conduce una vita normale e non racconta quasi a nessuno la sua storia, perché preferisce vivere nell’ombra e, forse, anche dimenticare quel passato tanto difficile e duro. Tutto questo fino al 1988 quando una coppia di ebrei, a cui Perlaca ha salvato la vita, lo rintraccia e riporta alla luce una verità mai dimenticata.

Assai nota è la risposta ai giornalisti che gli chiesero i motivi delle sue azioni: "lei cosa avrebbe fatto al mio posto?". Una grande lezione di umiltà per tutti.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under29).

