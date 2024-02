‘Perle di Periferia’: Sara Rossi racconta la storia del ’Piccolo’

Il libro della forlivese Sara Rossi ‘Perle di Periferia. Storia di un quartiere di provincia e del suo Piccolo grande Teatro’ verrà presentato oggi alle 20.30 nella sala riunioni della Casa del Lavoratore di Bussecchio. Il libro, pubblicato in occasione del 40° anniversario del Piccolo, racconta la storia dell’edificio costruito all’inizio degli anni ’80 da gente di Bussecchio per offrire alla città un teatro, anche se di modeste dimensioni ed hanno scelto come direzione e gestione, fin dall’inizio, Accademia Perduta, allora giovane compagnia , ma con un progetto artistico-culturale destinato soprattutto ai giovani e attualmente valido, diventando poi una residenza creativa per tutte le sue produzioni estese in Italia e oltre.

In seguito questa attività si è estesa al Teatro Contemporaneo diventando uno dei più importanti ‘Centri di produzione’ in Italia e anche come vera fucina teatrale che accoglie formazioni di giovani emergenti per presentare proprie creazioni.

Alla presentazione del libro parteciperanno, oltre all’autrice, l’Assessore alla Promozione del Settore Culturale Valerio Melandri, Ruggero Sintoni, Giorgio Barlotti, Armando Strinati, Renata M. Molinari e Pietro Caruso.

Ingresso gratuito. Info: 0543.64300 – 0543.26355.