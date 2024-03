‘Persepolis’, il film d’animazione iraniano domani al cinema Verdi

Il cartellone di iniziative promosse dalle associazioni di Forlimpopoli, in occasione della Giornata internazionale della Donna prosegue domani, con la proiezione della versione restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano di ‘Persepolis’, celebre film d’animazione firmato dalla scrittrice iraniana Marjane Satrapi e da Vincent Parronaud. L’appuntamento è al cinema Verdi alle 21. Tratto dall’omonimo graphic novel autobiografico di Marjane Satrapi, nel 2007 il film ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes. Teheran.

La piccola Marjane a 9 anni ha già sviluppato un carattere ribelle e anticonformista che le fa rifiutare le rigide regole della società iraniana. Preoccupati per l’incolumità della figlia, i genitori di Marjane, quando lei compie 14 anni, decidono di mandarla a studiare in Austria.

L’esperienza austriaca è per Marjane piuttosto traumatica a causa della sua identificazione, agli occhi degli altri, proprio con quel mondo fatto di estremismo e fondamentalismo religioso cui lei si è ribellata. Alla fine della scuola, dopo una serie di forti delusioni, il richiamo verso le sue radici e la sua famiglia la spinge a tornare in Iran. Biglietto intero a 6 euro, ridotto 4.