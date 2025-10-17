Personale di Grota a Predappio Alta per la Madonna della Maestà

Torna in questo fine settima a Predappio Alta la Festa della Maestà, che da oltre due secoli celebra la Madonna con questo titolo e la cui immagine è custodita nel santuario all’ingresso della piazza. Si tratta di un appuntamento tradizionale che unisce fede popolare, identità e cultura. Il programma di quest’anno (dedicato il sabato alla cultura e la domenica ai riti religiosi) inizia domani, con un evento artistico molto atteso: il ritorno in paese di una personale di Franco Gianelli, in arte Grota, pittore cresciuto tra le case e le terre del borgo che ha immortalato nei nuovi quadri storiche figure del paese e protagonisti della vita quotidiana. La mostra intitolata ‘Nostalgia’ è allestita presso il museo della Vecia Cantena dla Pré, nella centrale piazza Cavour.

Fin dagli esordi, il paese di Predappio Alta è stato uno dei soggetti preferiti da Grota, che ne ha dipinto i luoghi più amati e caratteristici, come la Maestà, la Rocca, lo Scalone, il Lavatoio, la Cantina, la Fontana a foggia di grappolo d’uva, il Fontanone. Ora, con Nostalgia, i protagonisti sono le persone, i volti che hanno animato la comunità del paese. Persone note e meno note: la Pina della bottega, la Maria del gelato, ma anche i musicisti Dervis Cappelli e Ivano Nicolucci, il presidente del Consiglio Adone Zoli. Figure che riaffiorano dalle memorie d’infanzia del pittore e attraverso di loro si ricostruisce la storia passata e recente del borgo. Il pomeriggio culturale di domani inizierà alle 15, con un incontro all’interno del Santuario della Maestà dal titolo ‘Storie dall’antica Predappio’, con interventi di Riccardo Raineri, Vanna Rovi e Piero Valpiani, coordinati dallo storico Mario Proli e il saluto del parrico don Massimo Bonetti. Gli studiosi proseguiranno un percorso iniziato nel 2024, in occasione del 250° anniversario dalla costruzione della chiesa della Maestà e condivideranno con i presenti i frutti delle loro ricerche sul vecchio borgo, sulle famiglie che lo abitavano e sullo sviluppo della frazione di Dovìa.

Nel corso dell’incontro, Grota presenterà il catalogo della mostra, al quale è collegata anche una raccolta di fondi da destinare alla manutenzione e conservazione del piccolo santuario. A seguire è prevista l’inaugurazione dell’esposizione, con il saluto del sindaco di Predappio, Roberto Canali, presentazione del professor Luigi Impieri e rinfresco proposto della chef Barbara Lucchi, con vini della Fattoria Nicolucci. La mostra è visitabile negli orari di apertura della Vecia Cantina dla Prè.

Domenica 19, alle ore 17, sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale presieduta dal vescovo diocesano, Livio Corazza. Gli eventi in programma offriranno l’occasione per apprezzare da vicino l’immagine della Madonna con Bambino, dipinto su pietra del XV secolo, esposto nella chiesa parrocchiale, ma anche per scoprire altre perle d’arte del paese, come la rassegna di antichi ex voto dipinti su legno e le pale del battistero a tema biblico realizzate nella prima metà del Novecento dal pittore Mastro Lupo.