Pesce d’aprile alla Fumettoteca

Sabato alla Fumettoteca si celebra l‘April Fool’s Day, con una divertente esposizione di fumetti e personaggi dalla simpatia consolidata quali Topolino, Paperino, Cucciolo, Tiramolla, Lupettino, Geppo, Topo Gigio; oltre alle riviste come Corriere dei Piccoli, Monello, Intrepido, Il Giornalino e molte altre; ma anche Superman, Batman, Spirit, Asterix, Blondie, Nency, l’immancabile Charlie Brown e molti altri ancora. Aapertura straordinaria al pubblico dalle 14 alle 18. Visita guidata e esposizione online per festeggiare una giornata unica nel suo genere. "Ovviamente l’apertura della Fumettoteca non è un ‘Pesce d’Aprile’, – fa sapere l’esperto Gianluca Umliacchi, nato proprio il 1° aprile – anzi, non vi è dubbio che per chi verrà ci troverà! Ma , grandi e piccoli, aspettatevi quantomeno di ricevere un pesce di carta sulla vostra schiena". In omaggio, fino ad esaurimento, fumetti per tutti. Info: 339 3085390 [email protected]