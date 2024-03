Pesche in festa al top. Riconosciuta al Senato come ’sagra di qualità’: "Merito dei volontari"

C’è anche ‘Pesche in festa’ tra le 45 sagre che ieri nella Sala Koch del Senato della Repubblica sono state insignite del marchio ‘Sagra di Qualità’: la certificazione, istituita e rilasciata dall’Unpli, mira a qualificare e valorizzare il lavoro e l’impegno dei volontari che con il loro prezioso contributo rendono possibili gli eventi in assoluto più rappresentativi e sentiti dalle piccole comunità e il sigillo di qualità testimonia il valore e l’importanza di questi eventi, in grado di ravvivare il legame con il territorio, celebrare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche locali, creare sinergie con le attività economiche del posto e promuovere un turismo consapevole e di qualità.

A ritirare il riconoscimento in Senato è stata Patrizia Carpi, presidente della Pro loco di San Martino in Villafranca e anche rappresentante di quartiere, che la sagra l’ha vista nascere dieci anni fa: "Ricordo bene quando eravamo una realtà piccolissima, nata per valorizzare un prodotto tipico del nostro territorio come la pesca – commenta al termine della cerimonia –. Quando abbiamo cominciato non sapevamo dove saremmo potuti arrivare, né se la sagra avrebbe davvero preso piede".

La conferma della riuscita della sagra non arriva solo dalla consacrazione di ieri, ma soprattutto è testimoniata dall’affetto di quanti non mancano mai di fare visita alla festa, assaggiare le prelibatezze proposte negli stand e assistere al contest che premia la pesca più buona: "Pian piano, un’edizione dopo l’altra, siamo cresciuti – prosegue Carpi –, ci siamo fatti conoscere e siamo diventati un appuntamento fisso per tante persone non solo di Forlì, ma anche di paesi e città vicine che vengono volentieri a trovarci ogni estate".

Il segreto del successo? Patrizia Carpi non ha dubbi: "La passione degli organizzatori, il piacere di lavorare tutti insieme per un obiettivo comune e il sentimento del valore del volontariato".

Proprio di volontariato ha parlato, nel suo discorso, il senatore Antonio de Poli: "I volontari e i sindaci rappresentano gli ambasciatori dei nostri territori e della nostra cultura. La vita passa attraverso le sagre e le manifestazioni che voi fate. Vedete 600mila volontari, più di 6.000 associazioni di volontariato delle Pr loco che sono una macchia in tutto il territorio nazionale. Allora potremmo fare un’altra simbiosi: qui dentro abbiamo 600mila maglie rosa, il Giro d’Italia delle sagre di qualità che riconosce la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro contesto enogastronomico e le nostre prelibatezze locali".

Tra i presenti in Senato anche presidente Unpli Antonino La Spina, il responsabile del dipartimento Cultura e Turismo dell’Anci Vincenzo Santoro, il consigliere del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Angelo Rossi, il presidente Città del Vino, Angelo Radica, il vicepresidente Città dell’Olio Alfredo D’Antimi, e il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava. Durante la mattinata è stato letto anche un intervento del presidente del Senato, Ignazio La Russa e ha poi spiegato: "Abbiamo fatto proprio un disegno di legge che ormai sta andando in discussione qui al Senato. Non ha colori di appartenenza, ma valori che appartengono a tutti quelli che credono al mondo Pro Loco e al mondo del volontariato e che credono di dover sburocratizzare il sistema e dare una mano ai nostri sindaci per poter dare le relative autorizzazioni e fare queste manifestazioni". In rappresentanza del Comune di Forlì, l’assessore alle politiche agricole Marco Catalano.

"Per noi è stata una giornata emozionante – racconta Patrizia Carpi – e un riconoscimento favoloso che ci invoglia ad andare avanti con sempe più entusiasmo. Del resto – conclude – siamo già al lavoro per la prossima edizione che si terrà dal 18 al 21 luglio".

Sofia Nardi