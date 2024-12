Pestelli (FdI): "Dopo le passeggiate, servono i lavori"

Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interviene sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione, Michele de Pascale, dopo la visita sull’argine del Montone e l’ordine di togliere subito tutti i tronchi che ancora si trovano nel letto del fiume. "All’interno del Pd c’è qualche cortocircuito – attacca Pestelli –: prima, a febbraio 2023, la Regione ha definanziato gli interventi di manutenzione dei fiumi, poi ha speso solo il 10% di tutti i soldi stanziati dal Governo in seguito all’alluvione 2023 per la pulizia dei fiumi. Ora sempre la Regione, sempre a guida Pd, dice che è prioritario effettuare manutenzioni e pulizie. Mi chiedo se de Pascale sappia che alla guida ci sono sempre stati i suoi". Ora, "dopo le passeggiate sull’argine" però devono seguire "i fatti: la manutenzione è imprescindibile, fin qui non è stata fatta e gli effetti sono tristemente sotto gli occhi di tutti. Serve un approccio pragmatico e non ideologico ambientalista se si vuole superare l’emergenza permanente".

Per esempio: ben venga la pulizia a valle, "ma cosa si sta facendo perché gli alvei dei fiumi non si riempiano nuovamente di detriti? Quali interventi sono stati programmati a monte? Senza una visione globale del problema, la pulizia fatta oggi sarà soltanto un pannetto caldo, ma alle prossime piogge ci ritroveremo al punto di partenza".