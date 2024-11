Pestelli, risultato storico. Spinto da oltre 5mila sostenitori, è il primo eletto di Fratelli d’Italia

Un festeggiamento con discrezione, quasi riservato, quello che si è tenuto ieri sera nella sede di Fratelli d’Italia, in corso Diaz, per celebrare il risultato del candidato Luca Pestelli che è riuscito a conquistare il ruolo di consigliere regionale. Ad aspettarlo, oltre alla deputata Alice Buonguerrieri, anche gli assessori Luca Bartolini e Vincenzo Bongiorno pronti a condividere la vittoria (nonostante il risultato complessivo favorevole al centrosinistra) tra sorrisi e strette di mano.

"Sono prima di tutto soddisfatto per il risultato di Fratelli d’Italia – commenta Pestelli – che è riuscito a triplicare il suo risultato rispetto alle ultime regionali, consentendoci di essere presenti con consiglieri provenienti da tutte le province. Poi, naturalmente, sono molto contento anche per il risultato personale, frutto non solo del mio impegno, ma anche di un grande lavoro di squadra". Pestelli ha ottenuto 1.807 voti in città e 5.152 in tutta la provincia. "E sono andato particolarmente bene a Predappio, il paese di origine della mia famiglia". A Predappio le schede che indicavano Pestelli, tra quelle per Fratelli d’Italia, sono state 349 su 774.

"Le istanze che porterò in Regione riguardano soprattutto la tutela del territorio attraverso una visione complessiva. La priorità deve andare alla cura del territorio. Poi una grande attenzione andrà alla compagine socio-sanitaria, per un sistema di welfare più efficiente e integrato". Prima di candidarsi, Pestelli si era dimesso (anche se non era obbligato a farlo) da amministratore unico di Forlifarma, la società delle farmacie comunali.

La deputata Alice Buonguerrieri, che è anche presidente provinciale del partito, si dichiara "orgogliosa del risultato che ci porta a eleggere per la prima volta un consigliere della provincia di Forlì-Cesena", ma sottolinea come sia "importante riflettere su un dato in particolare, ovvero quello dell’astensionismo: siamo al -22% rispetto al 2020 ed è una realtà sulla quale è doveroso soffermarsi". Secondo Buonguerrieri, "questo dato deve far pensare tutte le parti politiche, ma che penalizza in particolare chi ha sempre governato in Regione, perché se fossero davvero riusciti a convincere gli elettori questi ultimi non avrebbero esitato ad andare alle urne, come invece hanno fatto".

Pochi minuti e qualche foto in posa di fronte al logo di Fratelli d’Italia e poi il gruppo si scioglie. Pestelli si dirige verso piazza Saffi ed è qui, all’incrocio con corso Garibaldi, che si imbatte nei festeggiamenti dei neo-eletti consiglieri del Pd, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi, intenti a stappare bottiglie. Nessun imbarazzo e nessuna esitazione: è con larghi sorrisi che i tre si salutano, si stringono la mano e si scambiano complimenti per i reciproci risultati in un curioso fair play politico che verosimilmente lascerà il posto una fiera rivalità una volta sui banchi del consiglio regionale.