Pet therapy a ‘Casa Mia’: "Successo con gli ospiti"

Non serve parlare, per farsi capire. Alla casa di riposo ‘Casa Mia’ lo sanno bene: ogni settimana, quando le zampe di Kao, un golden retriever di sei anni, e di Onda, un pastore australiano di cinque, attraversano i corridoi della struttura di via Curiel, anche gli anziani più silenziosi tornano a comunicare. È il linguaggio semplice della Pet therapy, che qui ha trovato terreno fertile tra carezze e ricordi che si riaccendono. La struttura residenziale divisa in tre blocchi - casa protetta, centro diurno e comunità di accoglienza privata – ha da due anni ampliato la propria attività con un centro dedicato ai disturbi cognitivi e alle demenze, accogliendo persone affette da Alzheimer.

"È un progetto che si inserisce in un contesto già ben strutturato di animazione, pensato per dare più vita agli anni – racconta Giovanni Benini, direttore della struttura –. Questa attività si sposa perfettamente con gli altri trattamenti non farmacologici che adottiamo, come la dolltherapy e il laboratorio di cucina. Quando si entra in una struttura con malattie cognitive, non basta una pastiglia: bisogna offrire di più, qualcosa che parli al cuore".

L’iniziativa nasce in collaborazione con la Fondazione Don Pippo, realtà storica del territorio forlivese con sede in via Cerchia. "Portiamo avanti l’eredità di don Pippo, ex parroco di San Mercuriale, che già negli anni Cinquanta accoglieva ragazze disabili e orfane di guerra – spiega Giuseppe Bertaccini (noto al pubblico come Sgabanaza, nome d’arte con cui si è affermato nella comicità romagnola), presidente dell’organizzazione –. Oggi contiamo una trentina di addetti e altrettanti ospiti giorno e notte. La Pet therapy è stata una delle scoperte più belle: persone specializzate che dedicano la loro vita a questo tipo di aiuto, con risultati straordinari".

A condurre gli incontri è l’équipe guidata da Silvia Corvini, psicoterapeuta e responsabile del progetto: "Gli interventi assistiti con animali hanno una continuità con quelli che già svolgiamo fin dal 2022 nei reparti di Geriatria e Pediatria negli ospedali di Forlì e Cesena. Inizialmente abbiamo iniziato con Kao e Mati, anche lei un golden retriever, che però è scomparsa da poco, lasciando un grande vuoto. Non lavoriamo solo con cani, ma anche con due gatti e un coniglio, già molto amati dagli ospiti. L’obiettivo – spiega – è quello di migliorare il benessere della persona, stimolare la comunicazione e riattivare i ricordi. Quasi tutti gli anziani hanno avuto animali nella loro vita, e il contatto con loro riporta a galla frammenti di memoria".

Kao e Onda, i due protagonisti a quattro zampe, sono accuditi dalla veterinaria Raffaella Pirini e da Marco Andreoni, coadiutore, che da due anni condivide con il team ogni incontro di Pet therapy. A raccontare gli effetti del trattamento sugli ospiti è Carmela Calvo, una delle animatrici di Casa Mia: "C’erano persone che avevano paura dei cani, ma il modo in cui Kao si è avvicinato ha sciolto ogni timore. Con il coniglio, invece, gli ospiti hanno iniziato a raccontare storie della loro infanzia, di quando vivevano in campagna. Una nonnina, che solitamente non reagisce per via della demenza, ha aperto gli occhi e sorriso. I nonni attendono la visita degli animali da una settimana all’altra".

Valentina Paiano