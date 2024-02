Peter Pan domattina al Fabbri per la rassegna gratuita Family

Per la Rassegna Family, realizzata in collaborazione col Centro per le Famiglie della Romagna forlivese, domattina alle 11 al Teatro Diego Fabbri sarà in scena lo spettacolo ‘Peter Pan’ di Tonio De Nitto interpretato da Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, Luca Pastore e Fabio Tinella con la regia di De Nitto, coreografie di Barbara Toma, musiche di Paolo Coletta e collaborazione drammaturgica di Riccardo Spagnulo.

Peter Pan è la storia di Peter e Wendy e trae ispirazione dal libro di James Matthew Barrie, ‘Peter Pan nei Giardini di Kensington’ in cui l’autore crea un giardino prima e un’isola poi, dove si incontrano i bambini dimenticati dai genitori e si ritrovano in uno spazio senza confini fisici e temporali. Questa è l’isola ‘del mai più’che ha sede nella testa del bambino e dove si trovano le cose dimenticate dai grandi. In questo spazio Wendy sente il desiderio di crescere, di abbandonare l’isola ma senza cancellare il legame con l’infanzia: è una finestra che, diventando adulti, chiudiamo mentre dovremmo tenere aperta. Ingresso gratuito; domani il teatro aprirà alle ore 10 (info: 0543.26355 – accademiaperduta.it).

r. r.