Piadina night a Bertinoro Show cooking sul colle con ’Masterchef’ Aquila

La piadina, prodotto simbolo della Romagna, incontra il Masterchef numero 10, Francesco Aquila, a Bertinoro, in una serata speciale per la Notte Rosa. Appuntamento dalle 19,30 in piazza della Libertà con Piadina Night, evento fra enogastronomia e intrattenimento. Ricco il menù e che Aquila interpreterà con il cooking show di una piadina gourmet a sua firma. Insieme a lui duettano la gastronoma Carla Brigliadori dell’associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi e Silvia Mariani dell’alberghiero Artusi. In degustazione il Prosciutto di Parma Dop, i Salumi Piacentini Dop, la Mortadella Bologna Igp, lo Squacquerone di Romagna Dop e tante altre prelibatezze abbinate ai vini tipici della Sottozona di Bertinoro, Albana e Sangiovese in testa. I prodotti, messi a disposizione dai Consorzi regionali e dal Caseificio Mambelli, vengono serviti dagli studenti dell’Artusi, coordinati dal maitre Stefano Buda, mentre i vini serviti e raccontati dai sommelier di Ais Romagna sono stati selezionati dall’Associazione Vignaioli di Bertinoro. Per favorire l’accessibilità al borgo saranno in funzione navette gratuite dai parcheggi di Badia e Allende. Il menù della serata prevede quattro farciture di piadina, un piatto di salumi e formaggi regionali con piadina Igp, tre degustazioni di vino, oltre al calice da degustazione. L’ingresso ha un costo di 20 euro con acquisto alle casse, 15 euro in prevendita su shopemiliaromagnavini.it.

Matteo Bondi