"Pianetto, castello da risistemare"

"L’abbandono al suo destino del castello di Pianetto, ubicato proprio sopra l’attuale frana, che perdura da più di 50 anni, è anche conseguenza delle continue frane sulla Bidentina. Il castello aveva un suo pozzo, ma era anche era rifornito da una sorgente d’acqua, che credo non sia mai stata regimentata. Se esiste ancora, penso che contribuisca al dissesto idrogeologico nella zona. Quindi, mettendo in sicurezza statica l’antica struttura si potrebbe salvaguardare anche la viabilità della Bidentina, strada importante per l’economia della vallata, oltre ad ampliare il valore turistico delle ricchezze della città e della zona di Galeata".