Pianetto, domani si parte coi lavori sulla Bidentina

Partono domani i lavori di ripristino e di messa in sicurezza della Sp4 del Bidente a Pianetto (Galeata) danneggiata dalla frana del maggio 2023 che ne provocò anche la chiusura. Sarà pertanto istituito un senso unico alternato da impianto semaforico o da movieri dal km 55+200 al km 55+500 fino al 20 dicembre 2024 per consentire alla ditta Coromano di Bertinoro di eseguire i lavori in sicurezza con restringimento della carreggiata che dovrà avere una corsia minima di 2,74metri, mentre la velocità massima consentita ai veicoli è fissata in 30km orari con divieto di sorpasso.

"Qualora le lavorazioni, dovessero necessitare eccezionalmente della interruzione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia – si legge nell’ordinanza del Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì-Cesena – la chiusura non potrà protrarsi per oltre 10 minuti e comunque dovrà sempre essere garantito il deflusso del traffico in sosta ed il rispetto della sicurezza della circolazione".

Saranno 4 i mesi di lavorazione a disposizione della ditta assegnataria dei lavori e quasi 2 milioni di euro a disposizione per un intervento corposo che prevede il ripristino del movimento franoso che ha interessato la scarpata di monte e di valle con adeguamento e allargamento della sede stradale e il posizionamento di nuove barriere di sicurezza. Nello specifico sarà stabilizzato il versante interessato dal movimento franoso mediante un sistema di pali trivellati in cemento armato gettati in opera, posti a monte e a valle della sede stradale.

"Dopo l’intervento realizzato in somma urgenza lo scorso anno per riaprire la Sp4 a seguito dell’alluvione – precisano Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese, e il sindaco di Galeata Francesca Pondini – viene finalmente consegnato il cantiere per la messa in sicurezza strutturale della strada. Si partirà con la predisposizione dell’area di cantiere, poi cominceremo le lavorazioni in strada con il ripristino dei sotto servizi (gas, acqua e fibra), a seguire le palificazioni e il posizionamento delle barriere di sicurezza".

"Appena possibile – aggiunge il sindaco Pondini – presenteremo il progetto ai cittadini e alle categorie per raccogliere eventuali suggerimenti operativi e anche per definire in dettaglio la gestione del cantiere. Invito fin da ora però i tantissimo pendolari che tutti i giorni utilizzano la Bidentina per motivi di lavoro e studio di organizzarsi e considerare nei loro tempi di percorrenza la presenza del semaforo. Con questo intervento vogliamo finalmente mettere in sicurezza questo tratto della Sp4 che ha sempre dato dei problemi soprattutto nel versante a monte. Chiedo pertanto a tutti pazienza e collaborazione".

Oscar Bandini