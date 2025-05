Pianetto, lavori in corso: "Opera strategica per la valle del Bidente"

Buone notizie per i lavori sulla frana di Pianetto (Galeata) al km 55+500 della Sp4 del Bidente. Il Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì-Cesena certifica che il cantiere finanziato dalla struttura commissariale e affidato alla ditta Coromano di Bertinoro procede secondo i programmi stabiliti. "La realizzazione dei pali di valle è conclusa e nelle prossime settimane si procederà, come previsto – precisa la nota - con le lavorazioni per completare la struttura con la trave di coronamento. I lavori proseguono con regolarità e, salvo imprevisti, entro fine giugno si completerà il piano viabile adiacente la nuova palificata, con la posa della barriera di sicurezza e il conseguente trasferimento della circolazione stradale, a senso unico alternato con semaforo, sulla nuova sovrastruttura realizzata".

Nelle prossime settimane si procederà con il potenziamento del sistema di regimazione delle acque di monte, la causa principale della frana del maggio 2023. Poi la realizzazione della nuova struttura di sostegno di monte con rimodulazione del pendio, il completamento della carreggiata stradale e la regolarizzazione del terreno di valle. Il cantiere di Pianetto è uno degli interventi più complessi messi in campo dalla Provincia e i lavori termineranno in autunno 2025. "Quest’intervento è un’opera strategica per la viabilità dell’alta valle del Bidente - dichiarano Roberto Cavallucci, consigliere provinciale delegato alla viabilità, Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia e Francesca Pondini, sindaca di Galeata, che hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo -. Ringraziamo i cittadini e le imprese locali per la pazienza durante l’esecuzione dei lavori, consapevoli dell’importanza di questo collegamento per l’economia e la vita quotidiana della vallata. La Provincia ed i Comuni di Santa Sofia e Galeata continuano a monitorare l’avanzamento dei lavori per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle tempistiche previste".

"Grande soddisfazione per l’avanzamento secondo i tempi stabiliti di un’opera strategica e fondamentale per la viabilità del territorio", è la posizione della deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. Che rivendica il ruolo della struttura commissariale: "L’intervento è stato finanziato per un importo di quasi 2 milioni di euro. Ringrazio ancora una volta il governo Meloni per la vicinanza e il sostegno concreto al territorio: questo è il governo dei fatti, non delle parole". Sempre sulla Bidentina continuano i lavori di consolidamento strutturale del ponte all’ingresso di Galeata, e sono iniziati quelli di messa in sicurezza della Bidentina tra Campigna e Passo della Calla, che resterà chiusa a tutti i mezzi ed anche ai pedoni e ai ciclisti fino al 6 giugno. Al palo invece inspiegabilmente il cantiere di Castagnolo (Civitella) a fianco del chiosco, mentre rimane chiusa la Sp76 tra Civorio e Civitella a causa delle frane del maggio 2023, che costringe i residenti della val Borello a lunghi giri per arrivare in val Bidente.