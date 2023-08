Pianetto sotto i riflettori: "E ora tocca al castello"

di Oscar Bandini

"Il bellissimo borgo di Pianetto è e sarà al centro delle attenzioni dell’amministrazione comunale e spero nel 2024 di tornare a vedere almeno le mura del castello libere dalla folta vegetazione che ora lo oscurano". A parlare è il sindaco di Galeata Francesca Pondini, colpita favorevolmente dal successo dell’iniziativa ‘Galeata fra storia e arte’ organizzata l’ultima domenica di agosto con l’intervento dell’associazione SpazioArte di Santa Sofia, che ha colorato di quadri e creazioni il piazzale della fontana di Pianetto, da 140 anni di fronte alla quattrocentesca e bellissima pieve di Santa Maria dei Miracoli.

"In tutto il borgo, fino agli scavi di Mevaniola e al lavatoio, nove pittori dell’associazione culturale Il Menocchio di Cervia – aggiunge la prima cittadina – oltre ad esporre le proprie opere hanno concorso creando un dipinto ispirato a Pianetto". Sono risultati vincitori Luciano Medri, Mara Mariotti e Romano Neri; senza dimenticare che l’artista cervese Medri ha in esposizione dieci sue opere all’interno Museo civico mons. Domenico Mambrini. "Un grazie ai volontari delle Pro loco Borgo Pianetto e Pro loco Galeata, all’associazione Teodorico senza dimenticare l’ospitalità dell’osteria La Campanara e la collaborazione di Gerardo Ghini e di Pietro Arcangeloni Tassinari, che hanno offerto anche una apericena di degustazioni del territorio, giochi antichi per i bambini, musica e pizzica salentina".

Per gli artisti è stata l’occasione di una visita al borgo, al museo e agli angoli caratteristici "Ci stiamo confrontando in giunta e a livello tecnico per capire come muoverci nel recupero del castello – aggiunge Pondini –, un complesso fortificato che ha rappresentato fin dal Medioevo un punto di passaggio obbligato per eserciti e merci in direzione nord-sud. e viceversa. tanto che la carrozzabile dopo aver attraversato Galeata e Pianetto saliva al castello per poi ridiscendere a Valdifrancia fino al 1927, quando fu terminata la Bidentina. Dal 1982 l’area del castello appartiene al Comune di Galeata che in quell’anno sotto la guida del sindaco Alfredo Graziani promosse una prima importante ripulitura dei manufatti. L’amministrazione ora è impegnata – conclude la fascia tricolore – sul fronte del Parco archeologico del Pantano-Mevaniola-Sant’Ellero, ma all’appello non manca il castello di Pianetto. Stiamo valutando quali risorse e quali collaborazioni di studiosi e tecnici serviranno per metterlo in sicurezza avviando anche una scientifica campagna di scavi. Ma la prima fase è la sua ripulitura. E su questa ci impegneremo".