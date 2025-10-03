Pianetto, torna il doppio senso di marcia (ma solo nel weekend)

Nel primo fine settimana di ottobre torna sulla Sp4 del Bidente il doppio senso di marcia sul cantiere della frana di Pianetto (Galeata) con la sospensione temporanea del semaforo.

Il miglioramento della circolazione domani e domenica è reso possibile dal completamento di importanti fasi dell’intervento di sistemazione del movimento franoso, tra cui la realizzazione della palificata, l’installazione del guard rail sul lato di valle, la costruzione del muro lato monte e la ricostruzione del piano viario. "Durante i giorni feriali, tuttavia, la viabilità continuerà – precisa la nota della Provincia di Forlì-Cesena – ad essere regolata da impianto semaforico per consentire lo svolgimento in sicurezza delle opere ancora da realizzare, che riguarderanno la sistemazione delle scarpate di monte e di valle, l’asfaltatura e la segnaletica definitiva".

Soddisfazione per l’avanzamento del cantiere è stata espressa dal vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci, insieme alle sindache di Santa Sofia e Galeata, Ilaria Marianini e Francesca Pondini: "L’obiettivo è portare a termine i lavori del cantiere nel più breve tempo possibile e ripristinare la viabilità e garantire condizioni di maggiore sicurezza per chi vive, lavora e transita lungo questa importante arteria del territorio".

o.b.